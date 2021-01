Ascolti Tv di ieri mercoledì 27 gennaio 2021, La Caserma all'esordio sfiora il 10%

Ascolti Tv 27 ieri mercoledì 28 gennaio 2021. Su Rai1 la partita di Coppa Italia Juventus-Spal ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 16,8% di share. Su Canale5 Made in Italy 2.685.000 (11,2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.433.000 (10,8%). Su Rai2 il debutto di La Caserma 2.268.000 (9,9%). Su Italia1 Mission: Impossible Rogue Nation 1.619.000 (7%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia 779.000 (3,4%). Su La7 TgLa7 Speciale 868.000 (3,4%). Su Tv8 Italia’s Got Talent 1.186.000 (5% e su SkyUno 301.000 con l’1,3%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 449.000 (1,7%). Su RaiMovie Ammore e malavita 443.000 (1,8%). Su Paramount Network Il bambino con il pigiama a righe 685.000 (2,6%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 4.387.000 (16%). Su Rai2 Tg2 Post 1.383.000 (5%). Su La7 Otto e Mezzo 2.051.000 (7,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.552.000 (5,8%) nella prima parte e 1.436.000 (5,2%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.304.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.935.000 (7,1%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.201.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 746.000 (2,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 455.000 (1,7%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti 419.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.780.000 (21,4%). Su Canale5 Caduta Libera 3.845.000 (17,5%). Su La7 TgLa7 Speciale 595.000 (3,4%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 764.000 (9,4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 726.000 (8,7%). Su Canale5 il film Il pianista 702.000 (8,8%). Su Rai2 ReStart 355.000 (4,2%). Su Italia1 American Pie Il matrimonio 491.000 (6,8%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA