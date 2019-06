Ascolti Tv 25 giugno 2019, tutti pazzi per le Azzurre (anche di pomeriggio)

Ascolti Tv di ieri martedì 25 giugno 2019. In onda alle 18 la partita della Nazionale femminile su Rai1 è stata vista da una media di quasi 4 milioni di spettatori e il 30,8% di share, con il secondo tempo record a 4,7 milioni e 31,5% (su Sky ha ottenuto 616mila spettatori e 4,9%). In prima serata su Rai1 un dato di 2,7 milioni per il telefilm The Resident (15,4%) nella media dei tre episodi. Su Canale5 il film Rosy Abate 11,6%. Roberto Giacobbo batte il film di Italia 1: 6,1% per la puntata di Freedom Oltre il Confine su Rete 4, mentre su Italia 1 Transformers La vendetta del caduto 6%. La sfida tra Bianca Berlinguer e Myrta Merlino finisce così: su Rai3 #Cartabianca al 6,5%, su La7 Speciale l’Aria che tira 4,5%. Su Rai2 flop di ascolti per Woodstock-Rita racconta, con Rita Pavone il docufilm dello storico concerto: 354mila spettatori e 2,4%. Nel preserale le Azzurre battono Scotti (Caduta libera 18,8%).

Nella fascia Access prime time Techetechetè su Rai1 al 17,2%, Paperissima Sprint su Canale5 al 16,1%, Un posto al sole su Rai3 al 7,7%, Otto e mezzo su La7 al 6,9%, Stasera Italia Estate su Rete4 al 4,2%, Tg2 Post su Rai2 3,5%, C.S.I. su Italia1 al 2,2%.

In seconda serata Porta a porta su Rai1 non si schioda dall’8%, Marley su Rai2 al 2,3%, Linea notte su Rai3 al 5,8%, Una donna in fuga su Canale5 al 5,8%, Arctic Predator su Italia1 al 6,5%, Confessione reporter su Rete4 al 3,5%. Mercoledì 26 Giugno 2019, 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA