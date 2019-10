Ascolti Tv 24 ottobre 2019, la Carrà con Zero convince un milione e mezzo di spettatori

Ascolti Tv di ieri giovedì 24 ottobre 2019. Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 è stato visto da 4,4 milioni di media spettatori pari al 19,3% di share. Su Canale 5 la finale di Eurogames 1,5 milioni e l’8,2%. Su Rai2 Maledetti Amici Miei sempre più di nicchia con il 3,6%. Su Italia 1 Speciale Le Iene: Come è morto Marco Pantani? 1,7 milioni (9,9%). Su Rai3 la prima puntata di A Raccontare comincia Tu con Raffaella Carrà che ha ospitato su un tram Renato Zero ha sfiorato la media del milione e mezzo pari a uno share del 6,2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 6,4%. Su La7 PiazzaPulita 5,3%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Celtic-Lazio 4,9%, sul Nove Ghost 3,3%. Su Sky Uno X Factor 2019 3,5%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,2 milioni e 20,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,2 milioni e 16,6%. Su Rai2 Tg2 Post 3%, su Italia1 CSI Miami 3,7%. Su Rai3 That’s Amore 4,1% e Un Posto al Sole 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 6%, su La7 Otto e Mezzo 6,9%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 2,3%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,7 milioni (24%). Su Canale 5 Caduta Libera 3,6 milioni (19,1%). Venerdì 25 Ottobre 2019, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA