Ascolti Tv ieri domenica 22 maggio 2022, vince Letizia Battaglia. Boom di Linea Verde. Giro e F1 meglio del calcio

Ascolti di ieri domenica 22 maggio 2022 in prima serata su Rai1 la prima puntata di Solo per Passione Letizia Battaglia Fotografa, in onda dalle 21.39 alle 23.30, ha conquistato una media di 2.989.000 spettatori pari al 17,8% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera, in onda dalle 21.25 alle 23.48, ha registrato 1.900.000 (11,7%). Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.49 alle 22.21, con tra gli ospiti Richard Gere, è stato seguito 2.136.000 spettatori pari ad uno share dell’11,6% e la seconda parte, in onda dalle 22.24 alle 23.50, da 1.233.000 (8,5%). Su Italia 1 Batman Begins 980.000 (6,2%). Su La7 Non è l’Arena 664.000 (4,9%). Su Rete4 Zona Bianca 524.000 (3,9%). Su Rai2 il match di Pallavolo Maschile Itas Trentino-Zaksa Kozle 608.000 (3,4%). Su Tv8 I Delitti del BarLume Mare forza Quattro 351.000 (2%). Sul Nove Armageddon Giudizio Finale 280.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.168.000 (23%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.374.000 (13,1%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 1.121.000 (6,8%). Su Italia1 NCIS 1.176.000 (6,7%). Su Rete 4 Controcorrente 704.000 (4,1%) e 807.000 (4,4%). Su La7 In Onda 724.000 (4%). Su Tv8 4 Ristoranti 353.000 (2%). Sul Nove la Superbike 279.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.330.000 (23,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 1.992.000 (14,6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 601.000 (4,7%).

Nel daytime al mattino su Rai1 la Santa Messa 1.507.000 (23,7%), l’Angelus 2.048.000 (24,6%) e boom per Linea Verde 3.009.000 (26%). Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.631.000 (20,3%), 2.191.000 (17%) e 1.977.000 (17,5%) nei Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera 1.662.000 (16,1%). Su Canale5 Verissimo Pre-Show 1.075.000 (9%), Verissimo Storie 1.480.000 (14,5%) e 1.182.000 (11,3%). Su Rai2 il Giro d’Italia 1.265.000 (9,7%) nella diretta e 2.012.000 (16,3%) all’arrivo; Processo alla Tappa 1.159.000 (11,3%). Su Tv8 F1 GP di Spagna 2.210.000 (17%). Su Rai3 Mezz’Ora in Più 676.000 (5,1%) e Mezz’Ora in Più Il Mondo che Verrà 493.000 (3,9%), Rebus 426.000 (3,6%).

In Seconda Serata su Rai 1 Speciale Tg1 788.000 (10,6%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 837.000 (9,3%) e L’Altra DS 197.000 (5%). Su Italia1 Pressing 425.000 (9%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 472.000 (6,7%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 369.000 (4,7%). Su Rete 4 Falcone, Borsellino e gli Altri 131.000 (4%).

