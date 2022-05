Ascolti Tv ieri 18 maggio 2022, è ancora Raoul Bova il padrone della prima serata. Vola il Costanzo Show

Ascolti del 18 maggio 2022 in prima serata su Canale 5 Giustizia per Tutti, la serie con Raoul Bova protagonista, il quale dopo Don Matteo ha inanellato un altro successo di tappa, conquistando una media di 3.736.000 spettatori, pari al 20,7% di share nella serata del mercoledì (dopo il martedì e il giovedì che lo vedono campione di share sull'ammiraglia Rai con la fiction orfana di Terence Hill). Su Rai1 Il Coraggio di essere Franco, l'omaggio a Battiato 2.429.000 (13,1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.740.000 (10%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.105.000 (8,2%). Su Tv8 la finale di Europa League Eintracht Francoforte-Rangers 1.025.000 (5,7%). Su Rai2 The Good Doctor 1.047.000 (5,1%) e The Resident 761.000 (4,1%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 695.000 (4,7%). Su La7 Atlantide 351.000 (2,6%). Sul Nove Men in Black3: 470.000 (2,5%).



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.176.000 (20,9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.628.000 (18%). Su Italia1 NCIS 1.332.000 (6,9%). Su Rai3 La Gioia della Musica 1.044.000 (5,7%) e Un Posto al Sole 1.569.000 (7,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.563.000 (7,9%). Su Rai2 Tg2 Post 969.000 (4,8%). Su Rete4 Stasera Italia 876.000 (4,6%) e 801.000 (4%). Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 331.000 (1,7%).



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.609.000 (26.2%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 2.716.000 (20,8%).



In Seconda Serata vola su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 40 con una media di 1.070.000 (15,7%). Su Rai1 Porta a Porta 485.000 (8,3%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 517.000 (7,4%). Su Rai2 Una Pezza di Lundini 313.000 (2,1%). Su Italia1 I Griffin 298.000 (9,1%) e 245.000 (9,3%). Su Rete4 Franco Battiato Special 106.000 (3,1%).

