Fedez e i like di Jennifer Aniston: Chiara Ferragni è gelosa

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 12:04

. Su Rai1 l’ultima puntata di Doc Nelle Tue Mani ha inchiodato davanti al video una media di oltre 8,6 milioni di spettatori pari al 31,4% di share (con un picco di quasi 9,2 milioni). A testimonianza che quando non c’è in onda una replica il grande pubblico risponde. Su Canale 5 Pirati dei Caraibi Ai Confini del Mondo ha viaggiato in compagnia di 2,5 milioni e all’11% di share. Nel derby dei talk vince Dritto e Rovescio su Rete 4 con Del Debbio che ha ospitato Matteo Salvini (7,1% lo share). Su La7 Piazza Pulita non va oltre il 4,8%. Su Italia 1 Momentum 4,4%. Su Rai3 Il Mostro 4,2%. Su Rai2 Captain America: Civil War 3,4%. Su Tv8 La Notte dei Record 2,1%. Sul Nove Ci Vediamo Domani 1,4%. Su Iris Spy Game 1,8%. Su Sky Uno la finale di Family Food Fight 0,7%.In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti in 6,3 milioni e il 21,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5,3 milioni e 17,5%. Su La7 Otto e Mezzo supera i 2,5 milioni (8,6%). Su Rete4 Stasera Italia 5,6%. Su Rai2 Tg2 Post 4,1%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rai3 Non ho l’Età 4% e la replica di Un Posto al Sole 3,2%. Su Tv8 Guess My Age 2,7%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 1,5%. Nel Preserale su Rai1 la replica de L’Eredità oltre 4,7 milioni (20,2%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro 4,1 milioni (17,9%). Su Rai3 le news dei TgR 4,2 milioni e il 17,3%. Al mattino su Rai1 la Santa Messa 1,2 milioni con il 22,9%. In seconda serata su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1,6 milioni pari al 12,7% di share.