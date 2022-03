Ascolti Tv di ieri lunedì 14 marzo 2022, Vostro Onore è il Grande Fratello Vip

Ascolti del 14 marzo 2022. In prima serata su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.50 – la finale del Grande Fratello Vip 6 ha conquistato una media di 3.659.000 spettatori pari al 26,1%. Su Rai1 la fiction Vostro Onore 3.262.000 (15,5%). Su Rai3 Presa Diretta 1.718.000 (7,8%). Su Rete4 Quarta Repubblica 980.000 (5,7%). Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.223.000 (5,1%) nel primo episodio e 933.000 (5%) nel secondo. Su Italia 1 Freedom Oltre il Confine 985.000 (4,7%). Su La7 Sherlock L’Abominevole Sposa 500.000 (2,2%). Su Tv8 Sahara 336.000 (1,6%). Sul Nove Mai Stati Uniti 371.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.879.000 (19,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.219.000 (16,8%). Su La7 Otto e Mezzo 2.002.000 (8%). Su Rai2 Tg2 Post 1.265.000 (5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.122.000 (4,6%) e 1.082.000 (4,3%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.468.000 (5,9%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.201.000 (5%), Un Posto al Sole 1.684.000 (6,7%). Su Tv8 Guess My Age 344.000 (1,4%). Sul Nove Don’t Forget The Lyrics Stai sul Pezzo 233.000 (0,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.013.000 (25%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.597.000 (18,4%).

In seconda serata su Rai1 Via delle Storie con Giorgia Cardinaletti 657.000 (6,4%), S’è Fatta Notte 234.000 (3,6%). Su Rai2 Restart con Annalisa Bruchi 274.000 (3%). Su Rai 3 La Versione di Fiorella 650.000 (4,6%), Tg3 Linea Notte 412.000 (4,7%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 362.000 (5,1%). Su La7 Sherlock I Mastini di Baskerville 201.000 (1,7%).

