Ascolti Tv 14 gennaio 2021, oltre 5,5 milioni per Che Dio ci Aiuti. MasterChef da record

Ascolti Tv di ieri giovedì 14 gennaio 2021. Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato 5.515.000 spettatori pari al 22,4% di share. Su Canale 5 Daydreamer Le Ali del sogno 1.967.000 (9,2%). Su Rai2 il match di Coppa Italia Atalanta-Cagliari 1.828.000 (7%). Su Italia 1 Mamma, ho perso l’aereo 1.547.000 5,9%. Su Rai3 Bye Bye Germany 974.000 (3,7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.393.000 (7,2%). Su La7 PiazzaPulita 1.515.000 6,5%. Sui Skyuno Masterchef 1.162.441 abbonati (4,1% di share), un 27% di ascolti in più rispetto alla scorsa stagione. Su Tv8 Il tesoro dell’Amazzonia 337.000 (1,3%). Sul Nove la Supercoppa di Spagna 291.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.436.000 (19,8%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.332.000 (15,7%). Su La7 Otto e Mezzo 2.248.000 (8,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.606.000 (6%) nella prima parte e 1.545.000 (5,6%) nella seconda. Su Rai3 Che Succ3de? 1.758.000 (6,6%) e Un Posto al Sole 1.967.000 (7,2%). Su Italia1 CSI Miami 1.138.000 (4,2%). Su Tv8 Guess my Age 551.000 (2%). Sul Nove Deal with It Stai al gioco 390.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.339.000 (24,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.768.000 (17,4%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.429.000 (14,9%). In seconda serata vince su Rai1 Porta a Porta 1.352.000 (13,1%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA