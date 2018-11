Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anche oggi siamo qui per analizzare gli. La prima serata è dominata dalla fiction di Raiuno,con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, giunta alla seconda stagione.super con il 21% di share e una media che sfiora i 5 milioni di spettatori. Due milioni in più del Gf Vip che si ferma al 17%, recuperando come di consueto qualcosa in seconda serata dove fa da traino all'ottimo risultato 12,4% di Supercinema.Intorno al 6% Pechino Express (6,4%) su Raidue e la Tv delle ragazze su Raitre (6%). Piazza Pulita su La7 fa il 5,3% battendo nella sfida dei talk W L'Italia Oggi e Domani al 3% su Retequattro. Su Italia 1 Red fa il 6,9%. Intorno al 5% la puntata di X Factor su SkyUno con una media di 1,2 milioni di spettatori, il record di commenti sui social e la conferma del trend positivo sui voti del pubblico.All'ora di cena sfiorano i 5 milioni e il 20% I Soliti Ignoti e Striscia la Notizia, protagonisti del solito appassionante duello degli ascolti. Otto e Mezzo su La7 fa il 7,9%, Stasera Italia su Retequattro il 4,3% con Barbara Palombelli che ha ospitato Bruno Vespa, che sta facendo il porta a porta delle trasmissioni tv pur di promuovere il suo nuovo libro. Chissà se domani lo vedremo pure allo Zecchino d'Oro.Il pomeriggio domina sempre Barbara D'Urso che con Pomeriggio5, ieri ha battuto la Vita in diretta su Rai Uno, con una media intorno al 18% di Share, sempre in attesa della grande sfida con Mara Venier la Domenica.