Analizziamo gli ascolti di giovedì 1 novembre 2018. Continua il felice momento delle nuove stagioni delle fiction Rai. Oltre 5 milioni di media per L’Allieva 2 con il 21,5% di share. Su Canale 5 il film Perfetti sconosciuti, ormai già visto e rivisto dagli appassionati, fa il 10% con 2,3 milioni al seguito. Harry Potter su Italia 1 fa sempre share da Harry Potter: 7,8%. In ripresa su Raidue Pechino Express, che raggiunge il 7,4% di share. In forte crescita del 7% rispetto alla puntata precedente X Factor su SkyUno con una media di oltre un milione e 300 mila spettatori, pari al 5,7% di share.Tra i talk, su La7, 8,4% per Lilli Gruber all'ora di cena e 5,4% per Corrado Formigli con PiazzaPulita. Su Retequattro Barbara Palombelli con Stasera Italia fa il 4,1%, la stessa percentuale di share di Gerardo Greco con W L'Italia Oggi e Domani. Su Raiuno Porta a Porta con Bruno Vespa chiude la settimana con il 10,8%. Su Retequattro a notte inoltrata 3% di share per Pasolini, un delitto italiano.