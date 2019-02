Ascolti Tv giovedì 14 febbraio 2019. Vince Che Dio ci Aiuti. Bene Piazza Pulita con lo scoop del gilet giallo

Ascolti Tv di giovedì 14 febbraio 2019. La prima serata è vinta da Raiuno con la fiction Che Dio ci Aiuti 5 che ha conquistato 5,2 milioni di media spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 il film L’Ora Legale con Ficarra e Picone è stato visto da 3,2 milioni (14,1%). Terzo posto per La7 con Piazza Pulita di Corrado Formigli (1,2 milioni e il 6,8%) che ha fatto lo scoop del gilet giallo incontrato da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, che fuori onda ha detto che in Francia sono pronte a scendere in campo e in piazza contro Emmanuel Macron anche forze paramilitari.



Su Rai2 esordio flop per Popolo Sovrano di Alessandro Sortino (2,7%). Introno al 4% i film di Italia 1 e Rai3, rispettivamente Survivor (4,1%) e The Founder (4,3%). Su Rete4 perde un po’ quota Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo (4,7%). Fa meglio Tv8 con l’incontro di Europa League Zurigo-Napoli (5,5%). Sul Nove Donne, regole e… tanti guai! (1,2%). Su Sky Uno MasterChef nel primo episodio 2,8% e 3,2% nel secondo. Su Rai4 Criminal Minds 2%. © RIPRODUZIONE RISERVATA