Ascolti Tv 12 dicembre 2019, la Hunziker affonda X Factor. Il talent di Sky in un anno ha dimezzato il pubblico

Venerdì 13 Dicembre 2019, 11:50

. Su Canale 5 All Together Now ha vinto la prima serata con 2.570.000 spettatori pari al 14,2% di share. Su Rai1 Io Ricordo Piazza Fontana 10,5%. Su Rai2 Pretty Princess 5,9%. Su Italia 1 Divergent 6,5%. Su Rai3 Stati Generali 5,6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 6,1% di share. Su La7 PiazzaPulita 5,2%. Su Tv8 la finale di X Factor 2,9% (622 mila spettatori) invece su Sky Uno il 3,7% (796 mila spettatori) per un totale di 6,6% (oltre 1,4 milioni).quando su Tv8 registrò il 5,4% con 1.154.000 spettatori mentre il dato complessivo, incluso il passaggio su Sky, fu del 12,3% con 2.624.813 spettatori (con l'aggiunta di Cielo toccò il 13% con 2.824.484 spettatori). Sul Nove Umberto B. Il Senatur 0,9%. Su Sky Sport la partita della Roma registra 425.000 spettatori e l'1,7%. Da segnalare su La5 Il Segreto di Natale al 3,5%.Leggi anche >Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5,3 milioni con il 20,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,3 milioni e 16,7%. Su Rai2 Tg2 Post 3,1%. Su Italia1 CSI Miami 5,2%. Su Rai3 Non ho l’Età 5,6% e Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,3%, su La7 Otto e Mezzo 6,7%. Su Tv8 Ante Factor 0,9%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 2,1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5 milioni (24,7%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 3,2 milioni e 16,4%. Nel daytime da segnalare un altro successo di Pomeriggio 5 nei confronti de La Vita in diretta: 2,3 milioni e 17,3% contro 1,8 milioni e il 13,8%.