Ascolti tv, il Gf non raggiunge la Vita Promessa. Striscia super

Nonostante il nuovo taglio di capelli di Ilary Blasi, il Grande Fratello Vip non raggiunge La Vita Promessa. Tre milioni e 300 mila spettatori contro 5 milioni e 600 mila della fiction di Raiuno: 4 punti di share di differenza (25% contri 21%). Buona partenza per Licia Colò con Niagara su Raidue (6,3% di share). In crescita Quarta Repubblica di Nicola Porro su Retequattro che ha ospitato Matteo Salvini (4,4% di share). Ha fatto meglio di Presa diretta su Raitre (3,8%).Ottimi ascolti per Striscia la Notizia (21,6% e 5,5 milioni) con Ballantini che ha esordito nei panni del premier Conte e l’Eredità (23,4%) affidata a Flavio Insinna. In seconda serata Che fuori tempo che fa chiude con una media dell’11%. Tiki Taka si ferma al 4,2%. All’ora di cena Gruber batte Palombelli: 7% a 4,7%.