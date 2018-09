Ascolti tv, Fabio Fazio va in gol con Francesco Totti

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna Fabio Fazio, ospita Francesco Totti e vince la serata tv domenicale con una media di 3 milioni e 700 mila spettatori pari al 16,5% di share. Bene la pallavolo su Raidue con l'ItalVolley all’11,5%, Su La7 Massimo Giletti con Non è l’Arena e l’intervista a Jimmy Bennett sul caso Asia Argento chiude ben oltre il 7%.Buono l’ascolto di Amore criminale su Raitre con il 5,5% di share. In seconda serata La domenica sportiva batte nettamente Pressing (12,4 a 5,6%). Al pomeriggio Mara Venier supera ancora Barbara d’Urso. Per Domenica In 2.240.000 spettatori pari al 15,8% di share nella prima parte e 1.975.000 spettatori (15,8%), nella seconda parte. Domenica Live ha viaggiato intorno al milione e 800 mila spettatori di media e al 14% di share. Buono l'esordio su di Cristina Parodi con La Prima Volta su Raiuno (1.634.000 spettatori pari al 13,6%).Su Tv8 la differita serale del Gran Premio d’Aragona di Moto GP ha registrato 1.059.000 spettatori con il 4,5% di share.