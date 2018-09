Con Eleonora Daniele il buongiorno di Raiuno si vede dal mattino

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Champions torna su Raiuno ma non spopola. Fa meno ascolti di una fiction. Real Madrid-Roma è stata vista da una media di 4 milioni e 200 mila spettatori, pari al 17,6% di share. In prima serata Ma che bella sorpresa su Canale 5 porta a casa l’11% con 2 milioni e mezzo di spettatori. Pochi più di Chi l’Ha Visto? su Raitre che si conferma ai buoni livelli (vicino all’11% di share).Testa a testa tra Italia 1, Raidue e Retequattro con The Day After Tomorrow, Rocco Schiavone e Il Segreto che ruotano intorno al 6% di media e un pubblico vicino al milione e mezzo. Su Nove non buca il video Virginia Raffaele con Come quando fuori piove che nei due episodi non supera l’1,5% di share. All’ora di cena sfida all'ultimo decimale tra Gruber e Palombelli, entrambe intorno al 6% di share. Al pomeriggio la Balivo non arriva al 9%. Barbara D’Urso supera la Vita in diretta. Detto fatto al 6,6%. Al mattino vola Eleonora Daniele con Storie Italiane oltre il 21% di share.