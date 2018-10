Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Analizziamo gli ascolti di domenica 28 ottobre 2018. Che tempo che fa con Fabio Fazio e la fiction l'Isola di Pietro con Gianni Morandi più o meno si equivalgono sfiorando il 15% di share. Più pubblico all'inizio per Fazio che poi cala con il Tavolo. Le Iene crescono e si fanno minacciose: sono al 12,6%. Massimo Giletti con Non è l’Arena fa il 5,7%. Calcio e Formula 1 vanno forte in questa domenica: su Sky Sport Napoli-Roma in pay tv è stata vista da un milione e 750 mila spettatori, pari al 6,8% di share. Su Tv8 la diretta del Gp del Messico ha incollato al davanti al video 2 milioni e mezzo di spettatori con il 9,4% di share. Bene Pressing all’8,2% che supera la Domenica Sportiva (6,1%), grazie anche alla tarda ora in cui va in onda. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.694.000 spettatori (6,4%). Su Rai3 la prima puntata de Le Ragazze ha raccolto davanti al video un milione di spettatori pari al 4,5%.Al pomeriggio Domenica Live cresce ancora e supera di un soffio Domenica In. Ecco il pit stop degli ascolti, minuto per minuto. Su Rai1 Mara Venier ha intrattenuto 2.717.000 spettatori pari al 15,2% di share nella prima parte dalle 14:02 alle 14:55 e 2.518.000 spettatori (15,6%) nella seconda. A seguire La Prima Volta con Cristina Parodi 2,2 milioni di spettatori pari al 12,7%. Su Canale 5, 2.170.000 spettatori (11,9%) con la presentazione in onda dalle 13:59 alle 14:17 per Barbara d'Urso. Poi crescendo di ascolti con 2.675.000 (16,2%) dalle 14:21 alle 16:56, 2.941.000 (18,6%) dalle 17 alle 17:20, 2.843.000 (17,7%) dalle 17:24 alle 17:55, 3.020.000 spettatori (17,1%) dalle 18 alle 18:31 e 2.500.000 spettatori (13,4%) con L’ultima Sorpresa dalle 18:37 alle 18:45.