Ascolti Tv di ieri domenica 24 aprile 2022, Baglioni trascina Fazio al successo di tappa. Nel daytime va forte Linea Verde

Ascolti tv di ieri domenica 24 aprile 2022 in prima serata su Rai1 fa cilecca la replica di Rita Levi-Montalcini che ha conquistato 2.144.000 pari al 10,9% di share. Ma non va certo meglio su Canale 5 Gli Eredi della Terra 1.501.000 (8,6%). Chi vince la prima serata è Fabio Fazio con Claudio Baglioni ospite principale che ha ottenuto un ascolto ottimo per Rai3: Che Tempo che Fa 2.213.000 (10,4%) e Che Tempo che Fa Il Tavolo 1.508.000 (8,7%). Su Italia 1 Così è la Vita 1.345.000 (6,7%). Su La7 Non è l’Arena 762.000 (4,7%). Su Rete4 Zona Bianca 673.000 (4,2%). Su Rai2 The Rookie 684.000 (3,3%). Su Tv8 il Gran Premio del Portogallo di MotoGp 640.000 (3%). Su Iris Identità Violate 518.000 (2,5%). Sul Nove Apocalypse La Seconda Guerra Mondiale Hilter attacca l’Europa 278.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.347.000 (20,5%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.483.000 (11,8%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 1.348.000 (6,9%). Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.123.000 (5,5%). Su Rai 2 Tg2 Post 928.000 (4,3%). Su Rete 4 Controcorrente 847.000 (4,2%) e 942.000 (4,4%). Su La7 In Onda 798.000 (3,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.015.000 (23,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 2.868.000 (17,3%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 Angelus 2.326.000 (21,8%), Linea Verde 3.312.000 (23,5%), Domenica In 2.821.000 (18%) e 2.295.000 (14,5%), Da Noi a Ruota Libera 1.964.000 (14,8%). Su Canale5 Verissimo 1.894.000 (14,7%) e 2.019.000 (15%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Aprile 2022, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA