Ascolti Tv 19 maggio 2019, Fazio supera i 4 milioni. Bene Giletti, in leggero calo le Iene. Serie A su Sky al 9%

Ascolti Tv di domenica 19 maggio 2019. Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4 milioni di spettatori pari al 16,9% di share e Che Tempo che Fa Il Tavolo 2 milioni e mezzo (14%). Su Canale 5 New Amsterdam 2 milioni e il 9,8%. Su Sky Serie A 2,2 milioni e 9% (Atalanta-Juventus 4,9%, Napoli-Inter 3,5%). Su Italia 1 Speciale Le Iene 8,3%. Su La7 Non è l’Arena 6,9%. Su Rai2 NCIS 6% mentre FBI 6,6%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura 5,5%. Su Rete4 il film Io, loro e Lara con Carlo Verdone 3,5. Su Tv8 Sahara Le avventure di Dirk Pitt 2% mentre sul Nove Cucine da incubo 1,3%.

Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 3,6 milioni e il 15,2%. Su Rai2 Quelli che il Calcio dopo il Tg 4,7%. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 4,1%. Su Rai3 Che ci faccio qui 3,4%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,3%, sul Nove Camionisti in Trattoria 1,6%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 20,6%, su Canale 5 Caduta Libera 17,6%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 4,1%. Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 17,2% con 3 milioni nella prima parte e il 18,1% con 2,8 milioni nella seconda. Sostanziale pareggio tra La domenica sportiva su Rai2 all’8,2% e Tiki Taka su Canale5 all’8,3% in seconda serata. Lunedì 20 Maggio 2019, 11:45

