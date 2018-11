Ascolti Tv domenica 18 novembre 2018, Morandi e Venier vincono allo sprint in sovrapposizione. Ride Camila Raznovich

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella prima serata di domenica 18 novembre 2018 la fiction l'Isola di Pietro con Gianni Morandi supera in sovrapposizione Che Tempo che fa con Fabio Fazio: 16,8% di share con 3,6 milioni di spettatori per Canale 5 contro il 15,5% e 3,3 milioni di Raiuno. Su Italia1 Le Iene raggiungono la media di 2.281.000 spettatori con il 12,4% di share. Su Rai2 NCIS sfiora i 2 milioni (7,5%). Su La7 Non è l’Arena è stata seguita da 1,2 milioni di spettatori con il 6,3%. Su Rete4 il film Indiana Jones e l’Ultima Crociata va vicino alla media di un milione con il 4,6% di share. Su Rai3 Le Ragazze raggiungono il 3,9%. Su Tv8 Jack Reacher – Punto di non ritorno è stato seguito da 716.000 spettatori con il 3,2% di share. Sul Nove C’è Posto per Trenta si ferma a 309.000 spettatori (1,2%).Nel resto della giornata domenicale Caduta Libera (4,3 milioni di spettatori e 20,5%) chiude la stagione con un’altra vittoria su L’Eredità. Su Canale 5 Paperissima Sprint fa 4,8 milioni di spettatori con il 19%. In tv la Santa Messa fa ascolto: 15,3% su Rai1 e 8,2% su Rete 4. Su Rai1 l’Angelus è visto da oltre 2 milioni di spettatori (17,8%). Su Tv8 la gara di Moto GP fa il 9.2%.E veniamo alla sfida tra Mara Venier e Barbara d'Urso. Testa a testa in sovrapposizione, intorno al 16% e con 2,4 milioni di spettatori, con lieve vantaggio per Mara. Ecco le medie per segmenti: su Rai1 Domenica In registra 2.450.000 spettatori pari al 14,7% di share nella prima parte; 2.424.000 spettatori e 16,7% nella seconda. Domenica Live 2.434.000 (16,2%) con l’Attualità dalle 14:23 alle 16:56; 2.732.000 (19%) con le Storie dalle 17 alle 17:18, 2.890.000 (19,5%) dalle 17:22 alle 17:53, 2.922.000 spettatori (17,9%) dalle 17:59 alle 18:32 e 2.518.000 spettatori (14,3%) con L’Ultima Sorpresa. La Prima Volta, con Cristina Parodi non arriva a 2 milioni di media, pari al 12,3%. Pochi spettatori in più di Kilimangiaro con Camila Raznovich su Rai3 (oltre 1,7 milioni con il 11%) in continua crescita.