La prima serata di venerdì 16 novembre 2018 ha visto la netta vittoria di Tale e Quale Show di Raiuno nei confronti di Scherzi a parte, crollato rispetto alla puntata d'esordio di una settimana fa. Una media di 4,4 milioni di spettatori e 21,6% di share per Carlo Conti contro i 3 milioni e il 16% di Paolo Bonolis. Su Rai2 Nemo ha con Matteo Salvini, tra gli altri, ha portato a casa un milione di spettatori e il 4,6% di share. Hanno fatto meglio su Retequattro Quarto Grado con 1.115.000 spettatori e il 6,3% di share e su La7 Propaganda Live 4,8%. Su Rai3 Amiche da Morire ha raccolto 1.211.000 spettatori pari al 5,18%. Su Italia 1 Self/less è stato seguito da 904.000 spettatori (4,2%). Sul Nove Fratelli di Crozza ha fatto segnare 1.260.000 spettatori con il 5,3%. Su Real Time/+1 Bake Off ha appassionato 814.000 spettatori pari al 3,4% di share. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha raccolto 422.000 spettatori con il 2%.All'ora di cena oltre 5 milioni per I Soliti Ignoti che battono Striscia. Molto bene su Raitre Alla lavagna con Alba Parietti (oltre 1.400.000 spettatori con il 6,2%). Nel preserale L'Eredità torna in testa rispetto a Caduta Libera. Al pomeriggio il Grande Fratello Vip è stato seguito da 2,6 milioni di spettatori con il 23,9%. In seconda serata ottima performance per Confessione Reporter su Retequattro (7% di share).