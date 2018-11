Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Analizziamo gli ascolti di mercoledì 7 novembre 2018. Con una media di oltre 6 milioni e 200 mila telespettatori, pari al 24,1% di share, il match di Champions League tra Juventus-Manchester United, trasmesso in chiaro da Raiuno, si è aggiudicato la serata tv. A Viale Mazzini possono stappare lo champagne, perché oltre allo sport con Paola Ferrari, Paolo Rossi e Alberto Rimedio, anche Raidue e Raitre hanno superato i tre canali generalisti di Mediaset.L’ultima puntata della seconda stagione di Rocco Schiavone ha interessato 2 milioni e 700 mila spettatori pari all’11,1% di share. Come di consueto Chi l’ha Visto? ha il suo pubblico di circa 2 milioni e 200 mila fedelissimi, pari al 10% di share. Solo il 7,3% per Diana -La Storia segreta di Lady D. trasmesso da Canale 5. Il film di Harry Potter su Italia 1 si ferma al 6,6%, mentre Piero Chiambretti in prima serata su Retequattro fa il 4,4% di share.In seconda serata vince Maurizio Costanzo Show con una media di 733.000 spettatori pari all’11,6% di share. Supera Porta a Porta (9,7%) e Tg3 Linea Notte (8,9%).