Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Analizziamo gliLorenzo sarà pure il Magnifico ma non è bravo come i Bastardi di Pizzofalcone che al pubblico di Raiuno piacciono molto di più dei Medici. Un milione di spettatori di media è la differenza (5,2 contro 4,2) tra le due fiction. Tuttavia, il 19% dei Medici è sufficiente per vincere la prima serata televisiva. Per la piazza d'onore è testa a testa tra la prima tv di Fast & Furious 8 su Canale 5 (2 milioni e 10,3% di share) e le Iene su Italia (1.750.000 spettatori con il 10,2%). Seguono Stasera tutto è possibile su Raidue (1,7 milioni e l’8,4%), il Segreto su Retequattro (un milione e mezzo e il 6,6%).La sfida dei talk del martedì vede il successo di Floris (lanciato dall'ottimo 7,8% della Gruber) con 1.360.000 spettatori e 6,4% nei confronti di Bianca Berlinguer che appare in netta crescita (1.178.000 spettatori pari a uno share del 5,6%). Su Tv8 Masterchef segna 506.000 spettatori con il 2,5%. Rai4 è la rete digitale più seguita con il film Avengers – Age of Ultron visto da 550.000 spettatori con il 2,4%. Subito dopo Iris con Caccia Spietata (520.000 e 2,2%).