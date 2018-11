Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Analizziamo. Il lunedì sera è feudo dei Bastardi di Pizzofalcone che hanno chiuso con ottimi risultati anche la seconda stagione. E non si vede perché non debbano continuare a girare anche la terza. Alessandro Gassman e Carolina Crescentini hanno fatto breccia tra il pubblico. Anche ieri sera la media di 5 milioni è stata ampiamente superata (5.507.000 per la precisione con il 23,4% di share). Nulla da fare per il Gf Vip, la cui media è di 3,8 milioni pari al 21%. In prima serata bene Report su Raitre con quasi 2 milioni di media (7,7%).Così le altre generaliste: Criminal Minds 4,3% (Raidue), The Transporter Legacy 5,1% (Italia 1), Quarta Repubblica 3,6% (Rete4), Body of Proof 1,9% (La7), Agente 007 – Vivi e lascia morire 2,1% (Tv8), I quattro dell’Ave Maria 1,3% (Nove). Vanno fortissimo all'ora di cena Striscia la Notizia e I soliti Ignoti entrambi oltre la media dei 5 milioni. Nel preserale 4 milioni e 600 mila per l’Eredità, 4 milioni e 300 mila per Caduta Libera.