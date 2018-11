Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Analizziamo gli ascolti di giovedì 8 novembre 2018. Tocca ancora a L’Allieva su Raiuno mettere tutti in fila con una media di oltre 4 milioni e 800 mila spettatori e il 20% di share. Poca gloria per agli altri programmi a eccezione de La Tv delle Ragazze su Raitre che irrompe sulla scena con oltre un milione e 300 mila telespettatori che significano il 6% di share. In calo il Gf Vip (17% e tre milioni di media), Pechino Express (5,6%) e i talk del giovedì (4,8% per Piazza Pulita e 2,5% per W L'Italia), a cui non hanno giovato i due super ospiti politici, rispettivamente Walter Veltroni e Matteo Renzi, evidentemente non più amati dal pubblico come qualche anno fa.Bene X Factor in pay tv su Sky Uno con il 5,2%, mentre la partita del Milan su Sky Sport fa il 2,7% di media.Sempre appassionanti i testa a testa nel preserale e all'ora di cena tra L'Eredità (22%) e Caduta Libera (21%) e tra I Soliti Ignoti (19,1%) e Striscia la Notizia (18,7%). Ieri bene Mattino 5 che raggiunge il 17% nella prima parte e il 19,3% nella seconda. Forum consolida il 20%, favorito anche dall'assenza di Storie Vere e dalla puntata più corta de La prova del cuoco per dare spazio su Raiuno alla consegna delle onorifecenze per i Cavalieri del lavoro.