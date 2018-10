Ascolti tv, Maria De Filippi panzer: asfalta pure Ulisse di Alberto Angela

Domenica 7 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Secca sconfitta per Alberto Angela contro Tu si que vales di Maria De Filippi. Il secondo appuntamento con Ulisse su Raiuno è stato visto da circa 3,5 milioni di spettatori e 17,5% di share. Su Canale 5 il talent ha raccolto davanti al video oltre 5,2 milioni di spettatori pari al 29% di share. Su Rai3 buon esordio per la fiction I Topi con Antonio Albanese (1,8 milioni spettatori e l'8%).All'ora di cena Rai3 ancora protagonista con Le Parole della Settimana di Massimo Gramellini che riparte da oltre un milione e mezzo di spettatori con il 7,2% di share. Ha superato sia Stasera Italia Weekend su Rete4 sia Otto e Mezzo su La7, entrambe assestate intorno al 4%.Vola Uno Mattina in Famiglia con 1,5 milioni di spettatori e oltre il 20% di share. Cresce anche il contenitore pomeridiano di Marco Liorni su Rai1, Italia Sì (1,7 milioni e il 13%). Verissimo resta ancora su un altro pianeta (2,5 milioni e oltre il 20%).