Ascolti Tv, cresce Tg2 Post nella fascia che precede la prima serata

Settimana da incorniciare per il Tg2 Post condotto da Manuela Moreno e voluto dal direttore Gennaro Sangiuliano. Con il 5,8 per cento di share nella serata di ieri, l'approfondimento del Tg2 ha tenuto validamente testa alla concorrenza, due programmi sicuramente più rodati dal tempo come Otto e Mezzo e Stasera Italia.

Tg2 Post ieri sera ha sfiorato il milione e 300mila ascoltatori con una puntata dedicata al caso Saman. Ma in tutta la settimana Tg2 Post - condotto da Manuela Moreno e curato da Massimo D'Amore - ha mantenuto una media superiore al 5 per cento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Giugno 2021, 15:31

