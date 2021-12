Ascolti Tv 21 dicembre 2021, Blanca commuove 6 milioni di spettatori

Ascolti Tv 21 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 il gran finale della serie Blanca ha appassionato una media di 5.836.000 spettatori, pari al 27,9% di share. Buon risultato anche su Canale 5 per il film con Ficarra e Picone Il Primo Natal: 3.339.000 (15%). Su Italia 1: Le Iene Show con Nicola Savino e la “iena” per una notte Iva Zanicchi 1.238.000 (7,9%). Quarto posto per Bianca Berlinguer su Rai3 che con #Cartabianca ha approfittato della sosta dei due competitor Floris e Giordano: 1.190.000 (6,1%). Su Rete4 il film The Bourne Identity con Matt Damon 752.000 (3,6%). Su Rai2 Il Circolo degli Anelli, il programma sportivo rivelazione dell’estate, lontano dalle Olimpiadi non ha lo stesso successo: 359.000 (2%). Su La7Atlantide Files: con Andrea Purgatori e le Storie Segrete D’America 369.000 (1,9%). Su Tv8 il film Karate Kid Per vincere domani 190.000 (0,9%). Su Nove il film Lara Croft Tomb Raider con Angelina Jolie 164.000 (0,8%).

In fascia Access prime Time Soliti Ignoti 4.825.000 (20,2%), su Canale5 Striscia la Notizia 3.891.000 (16,3%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.750.000 (7,3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.603.000 (6,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.013.000 (4,3%) nella prima parte e 829.000 (3,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 792.000 (3,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.473.000 (24,1%), Tg1 5.245.000 (24,1%). Su Canale5 Caduta Libera (Replica) 3.184.000 (17,4%), Tg5 4.287.000 (19,4%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.193.000 (15,5%). Su Canale5 X-Style 717.000 (6,8%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 573.000 (6,6%).

