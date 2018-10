Ascolti Tv, Bastardi di Pizzofalcone super ma il GFVip ridimensiona Fazio

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Grande Fratello Vip non intacca il successo di Raiuno in prima serata ma ridimensiona Fabio Fazio in seconda. I Bastardi di Pizzofalcone vincono la serata con una media di 5 milioni e 300 mila spettatori, pari al 23,3% di share. Il Gf Vip che è durato fino all’una e 20 di notte è stato visto da 3 milioni e 240 mila persone (20%). Ma in seconda serata Fabio Fazio, nonostante l'ottimo traino della fiction, si è dovuto accontentare dell'11%.La partita Spagna-Inghilterra su Italia 1 ha ottenuto il 5,8%. Presa diretta su Rai3 il 5,7%, Niagara su Raidue il 5,5%. Su Rete4 Quarta Repubblica il 4,3%.Il ritorno di Enzo Iacchetti a Striscia La Notizia fa salire la media a 5.200.000 spettatori con uno share vicino al 20%.Al mattino ottimo il 20% di Eleonora Daniele con Storie Italiane. Bene anche la nazionale femminile di volley che su Raidue all'ora di pranzo inchioda davanti alla tv quasi 2 milioni di spettatori con il 13,4% di share. Su Raidue in crescita Detto Fatto con Bianca Guaccero all'8%.