Ascolti Tv, gli Azzurri tornano Mondiali e Raiuno vola con lo sport di domenica

La Nazionale di calcio gioca bene, vince e finamente piace a tutti, anche ai telespettatori: quasi 8 milioni e mezzo è la media registrata da Raiuno per la partita con il 33,7% di share e un picco alle 21:26 di 9 milioni e 260 mila persone incollate davanti al video.Il successo di ascolti degli Azzurri non ha intaccato però lo share degli altri programmi canonici della domenica sera che hanno mantenuto le rispettive medie stagionali: Le Iene Show all’11,2%, Non è l’Arena 6,3%, Amore Criminale 6,2%.Al pomeriggio Mara Venier ha vinto in sovrapposizione sulla d’Urso: 18,7% contro 16,1%. Barbara recupera terreno dopo le 17, soprattutto quando Domenica In ha chiuso i battenti per lasciare spazio a La Prima Volta con Cristina Parodi (13,7%). Dalle 17:26 alle 17:54 Domenica Live sfiora il 20% e supera i 2 milioni e mezzo di spettatori di media.In seconda serata dominano Paola Ferrari e Paolo Rossi con le interviste del dopo Polonia-Italia. In pratica, dopo tanti anni, si può dire che la Domenica Sportiva abbia riabbracciato Raiuno e i grandi ascolti.