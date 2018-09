Sabato 29 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La prima serata del venerdì sulle reti generaliste è stata vinta da Rai1 con Tale e Quale Show che ha sfiorato la media di 4 milioni di spettatori, pari al 20,3% di share. Su Canale 5 Cado dalle Nubi ha interessato 2.400.000 spettatori (11,2%). Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Italia-Polonia è stato seguito da 2.376.000 spettatori pari al 10,5% di share. Su Rai3 Un Fantastico via vai ha raccolto davanti al video 1.322.000 spettatori pari ad uno share del 5,6%. Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.205.000 spettatori con il 6,9% di share.Su Italia 1 quasi un milione di spettatori (4,4%) per Rambo III. Su La7 per Propaganda Live 765.000 spettatori e share del 4,3%. Su TV8 X-Factor 2018 – Le Audizioni ha portato a casa il 3,4% con 762.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza è stato visto da un milione di persone (4,4%). Su Real Time/+1 Bake Off Italia 2018 ha segnato il 3% con 722.000 spettatori.All'ora di cena Lilli Gruber fa Otto e mezzo di nome e di share. Intorno al 5% la performance di Stasera Italia. In preserale su Retequattro il nuovo programma di Mario Giordano, Fuori dal Coro, è stato visto da 692.000 spettatori (4%). Al pomeriggio vola Canale 5 con Maria De Filippi, il Segreto, il Gf Vip e Barbara d'Urso che ha superato la Vita in diretta. Al mattino da segnalare l'ottima tenuta dei programmi di La7: Coffee Break (5,4%) e L'Aria che tira vicina al 7%.