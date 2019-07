Ascolti Tv 28 luglio 2019, perfino il pubblico over di Rai1 è stufo delle repliche di Terence Hill

Ascolti Tv di domenica 28 luglio 2019. Su Rai1 la replica di Un Passo dal Cielo 4 non va oltre 1,8 milioni di spettatori pari all’11,3% di share e finisce dietro Canale 5 che con Fiore del Deserto fa il pieno sfiorando i 2,5 milioni di media pari al 14,7%. A riprova che perfino il pubblico over di Rai1, ovvero quei telespettatori che hanno inchiodato il telecomando sul pulsante 1 non ne possono più di vedere le repliche delle fiction con Terence Hill a mezzogiorno e alla sera.

Su Rai2 NCIS 7,8%. Su Italia 1 R.I.P.D Poliziotti dall’Aldilà 7%. Su Rai3 In Nome di mio Figlio 5,4%. Su Rete4 Maurizio Costanzo Show 3,4%. Su La7 Atlantide 3,1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best 2,4%, sul Nove Little Big Italy 1,3%.

Nella fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 17,8% con quasi 3,2 milioni di media, su Canale 5 Paperissima Sprint 15,2%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 Indovina chi viene a cena 4,2%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,1%, sul Nove Camionisti in Trattoria 1,8%. Nel Preserale su Ra1 Reazione a Catena 2,8 milioni e 19,2%. Su Canale 5 Caduta Libera 13,9%. Su Rai2 il Tour de France 4,7% all’arrivo dell’ultima tappa. Su Tv8 il Gran Premio di Germania in differita 11,6% di share con oltre 1,5 milioni di media. In seconda serata su Rai3 Raffaella Carrà in replica fa meglio dello Speciale Tg1 e della Domenica Sportiva: 5,6% per A Raccontare comincia Tu contro ripettivamente il 5% e il 4,8%. Lunedì 29 Luglio 2019, 12:25

