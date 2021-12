Ascolti Tv, al mattino cresce Tg2 Italia

Tra i programmi che si occupano di informazione e approfondimento al mattino continua a crescere Tg2 Italia, condotto da Marzia Roncacci su Rai2. Negli ultimi mesi ha fatto un buon balzo in avanti negli ascolti arrivando anche a medie comprese tra il 4% e il 5% di share, che sono da considerare ottime vista la concorrenza delle ammiraglie a quell’ora (Tg2 Italia va in onda dalle 10 alle 11 del mattino contro corazzate come Storie Italiane e Mattino 5). Mentre fino a poco tempo fa erano soprattutto gli speciali sui grandi eventi a essere andati molto bene, in questa stagione autunnale il programma ha preso forza e continua a raccogliere consensi di gradimento e di pubblico. Merito anche della conduttrice Marzia Roncacci, ben supportata dalla redazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 18:14

