Ascolti Tv 9 settembre 2021, Music Awards meglio di Pelè

Ascolti Tv 9 settembre 2021. Su Rai1 la prima serata dei Seat Music Awards 2021 è stata seguita da una media di 3.153.000 spettatori pari al 19,8% di share. Su Canale 5 il film Pelè 1.919.000 (10,8%) di media. Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.103.000 (7,6%). Su Italia 1 Chicago Fire 1.322.000 (6,3%) e Chicago Med 5: 963.000 (5,7%). Su Rai2 in prima visione la stagione 18 di NCIS 1.146.000 (5,8%). Su La7 Atlantide sull’11 Settembre 754.000 (4,8%). Su Rai3 il film in prima visione La Favorita 876.000 (4,6%). Sul Nove 11 Settembre Io C’Ero 633.000 (3,2%). Su Tv8 la fiction I Delitti del BarLume 335.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 2.949.000 (14,1%).

Su Rai3 Qui Venezia Cinema 1.012.000 (5%), Un Posto al Sole 1.478.000 (7,1%).

Su Rete4 Stasera Italia News 1.062.000 (5,2%) nella prima parte e 1.210.000 (5,7%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.111.000 (5,3%). Su Rai2 Tg2 Post 987.000 (4,7%). Su Italia1 NCIS 1.027.000 (5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 451.000 (2,2%). Su Tv8 Guess My Age 389.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.743.000 (25,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.116.000 (15%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.329.000 (14,5%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 11:00

