Ascolti Tv 9 settembre 2020, buon rientro per Federica Sciarelli

Ascolti Tv mercoledì 9 settembre 2020. Su Rai1 il film Il Diritto di Contare registra il 14,1% di share. Al secondo posto Chi l’ha visto? su Rai3 che raggiunge l’11,1%. Su Canale 5 la prima tv di Ocean’s 8 fa il 10%. Su Rai2 The Good Doctor terza stagione ottiene il 7,1% nel primo episodio e l’8,1% nel secondo. Su Italia 1 Suicide Squad 6,6%. Su Rete4 Nati con la Camicia 6,1%. Su Tv8, Sky e RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 raggiunge un ascolto di circa 700 mila spettatori. Su La7 Donnie Brasco 2,7%. Sul Nove Avamposti Dispacci dal confine 2,1%, su Real Time Matrimonio a prima vista 2,2%. In seconda serata 8,5% di share per Porta a Porta con ospite la Meloni.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.589.000 spettatori con il 16,3% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.088.000 e 14%. Su La 7 Otto e mezzo 1.612.000 e 7,3%. Su Rete 4 Stasera Italia con l’intervista di Veronica Gentili al premier Conte 1.278.000 (6%) nella prima parte e 1.322.000 (6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.090.000 (4,9%). Su Rai 3 Un posto al sole 1.736.000 (5,2%). Nel Preserale Reazione a Catena su Rai 1 3.693.000 (24,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.462.000 (17%). Nel pomeriggio da segnalare il 22,6% di Uomini e Donne e la Vita in Diretta di Alberto Matano che sfiora il 16%. Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 11:40

