Ascolti Tv 9 settembre 2019, buona partenza per Temptation Vip ma vince Montalbano in replica. D'Urso batte Cuccarini

Ascolti Tv di lunedì 9 settembre 2019. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio La Gita a Tindari è stato visto da una media che ha sfiorato i 4,5 milioni di spettatori pari al 21,3% di share. Su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island Vip 2 ha più o meno raggiunto i 3 milioni di media spettatori, con il 18,2% di share. Su Rai2 Made in / Ditelo Voi 4,2% di share. Su Italia 1 Colombiana 7,2%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena 4,8. Presa Diretta 5,1%. Su Rete4 Quarta Repubblica 6,2%. Su La7 Body of Proof 2,1%. Su Tv8 Agente 007 Solo per i Tuoi Occhi 1,4%. Sul Nove La Guerra dei Mondi 1,9%. Sul 20 Irlanda-Germania di calcio 1,6%.



In fascia Prime Time su Rai1 Techetechetè 4,1 milioni e 17,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 3,7 milioni e 15,4%. Su Rai2 Tg2 Post 4,3%. Su Italia1 CSI 5,1%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,4%. Su Rete4 Stasera Italia 6,6%. Su La7 Otto e Mezzo sfiora i 2 milioni di media con l’8,1%. Su Tv8 Guess My Age 2,4%. Sul Nove Little Big Italy 1,6%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4,1 milioni (24,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 3 milioni (18,4%). Su Rai2 Rai Parlamento con la Replica del Presidente del Consiglio Conte e le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei Gruppi fiducia al Governo fa il 6%. A mezzogiorno il discorso di Conte 15,3% (1,2 milioni) su Rai1 con RaiParlamento Speciale Camera.



In seconda serata Andrea Bocelli Ali di libertà su Rai1 al 9,8%, superato da X-Style su Canale5 all’11,6%. Al mattino Storie Italiane con Eleonora Daniele (14,4%) stacca Mattino 5 di Federica Panicucci (11,2%). A mezzogiorno 10,4% per La Prova del Cuoco in versione ridotta con Elisa Isoardi e 14,6% per Forum con Barbara Palombelli. Al pomeriggio la Barbara d’Urso supera Lorella Cuccarini: 16,4% per Pomeriggio 5, 14,4% per la Vita in diretta, il cui esordio stagionale è stato inferiore allo share della prima dell’anno scorso. L’11,9% per Caterina Balivo con Vieni da Me. Martedì 10 Settembre 2019, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA