Ascolti Tv 9 ottobre 2020, Tale e Quale Show orgoglio di Rai1. Riunisce tutta la famiglia

La tv divide i nonni dai nipoti e i loro genitori. Non a caso in ogni famiglia ci sono più televisori. C’è chi si rinchiude nella propria stanza, chi resta in cucina, chi si accomoda sul divano in salone. Il venerdì sera invece tutto il nucleo familiare si riunisce come accade per una partita di calcio nella stessa stanza per guardare Tale e Quale Show, un format che Carlo Conti porta al successo da un decennio. Anche ieri sera gli ascolti hanno premiato lo show di Rai1, nonostante l’agguerritissima concorrenza del Gf Vip. Conti ha battuto sempre in sovrapposizione Signorini, staccandolo di quasi 5 punti e alla fine ha chiuso (rigorosamente a mezzanotte come da tradizione senza andare a pescare share notturni) con la media di 3.883.472 spettatori pari al 19% di share contro i 2.754.000 spettatori e il 16,5% del reality di Canale 5 che recupera nell'ultima parte. A vincere la puntata di Tale e Quale Show è stato Pago nei panni di Tony Hadley, lo storico frontman degli Spandau Ballet.

«È il successo di uno show che mette insieme talento, trasformismo, e come in tutte le favole, l'happy end, ogni volta, di voler scoprire chi sarà il vincitore di puntata», sono le parole del direttore di Rai1, Stefano Coletta che aggiunge: «Un meccanismo di sana competizione che continua a ottenere da dieci anni il favore del pubblico per la sua sobrietà e la ritmica che gli imprime la conduzione di Carlo Conti, sempre contrappuntata dalla professionalità di una giuria che lavora su registri di competenza e leggerezza senza mai abbassare la qualità».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Ottobre 2020, 13:03

