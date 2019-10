Ascolti Tv 9 ottobre 2019, Amadeus fa il picco con oltre 6 milioni e mezzo di spettatori

Ascolti Tv mercoledì 9 ottobre 2019. Il picco di ascolto di ieri sera con oltre 6 milioni e mezzo di spettatori l’ha fatto registrare Amadeus con i Soliti Ignoti alle 21.30. Il film in prima tv su Rai1 Il Diritto di Contare ha sfiorato i 4 milioni e 400 mila spettatori di media pari al 20,5% di share. Su Canale 5 la quarta puntata di Amici Celebrities con l’esordio di Michelle Hunziker in conduzione 15,3% e 2,8 milioni di media. Su Rai2 Rocco Schiavone oltre 2 milioni e 100 mila di media spettatori e 9,3%, su Rai3 Chi l’ha visto? 1,8 milioni e 8,9%. Su Italia 1 il film Killer Elite 5,9%. Su Rete4 Fuori dal Coro 5,6%. Su La7 Eden Un Pianeta da Salvare con Licia Colò 2,6%. Su Tv8 Inferno 2,2%. Sul Nove Nati Stanchi 2,2%. Sul 20 la partita amichevole Germania-Argentina 1,8%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti oltre 5 milioni di media e 19,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia sfiora i 5 milioni con il 19,5%. Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Su Italia1 CSI 5,1%. Su Rai3 Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,5%. Su La7 Otto e Mezzo 7,1%. Su Tv8 Guess My Age 2,5%. Sul Nove Little Big Italy 1,2%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 22,8%, su Canale 5 Caduta Libera 21%. Su Rai2 flop Nella Mia Cucina 1,7%. Al mattino cresce Mi Manda Raitre con il 7,8%. Al pomeriggio tonfo della Vita in diretta al 12,5% contro il 19,7% di Barbara d’Urso. Giovedì 10 Ottobre 2019, 11:46

