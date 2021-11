Ascolti Tv 9 novembre 2021, Eredità-Amadeus-Imma Tataranni e Vespa il poker di Rai1

Ascolti Tv 9 novembre 2021. In prima serata su Rai1 la serie Imma Tataranni Sostituto Procuratore ha registrato una media di 5.142.000 telespettatori, share 24,3%. Su Canale5 Il film Quo vado? 2.390.000 (11,1%). Su Italia1 Le Iene Show 1.328.000 (8,5%). Su Rai2 Il Collegio 6: 1.533.000 (7,6%). Su La7 DiMartedì 1.148.000 (5,6%). Su Rai3 #Cartabianca 906.000 (4,5%). Su Rete4 Fuori dal coro 767.000 (4,5%). Su Tv8 Game of talents 321.000 (1,5%). Su Nove Il film Rocky IV 257.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il ritorno 5.142.000 (21,5%). Su Canale5 Striscia la notizia 3.722.000 (15,5%). Su Rai3 Blob 1.142.000 (5,3%), Che Succ3de? 1.325.000 (5,8%), Un posto al sole 1.608.000 (6,7%). Su La7 Otto e mezzo 1.772.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.074.000 (4,6%) nella prima parte e 945.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.051.000 (4,4%). Su Italia1 NCIS 1.143.000 (4,8%). Su Tv8 Guess my age 441.000 (1,9%). Su Nove Deal With It 423.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.523.000 (23,9%). Su Canale5 Caduta libera 3.622.000 (19,7%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 958.000 (11,6%). Su Rai3 Tg3 Lineanotte 431.000 (5,8%). Su La7 DiMartedì più 395.000 (5,2%). Su Rai2 Il commissario Lanz 384.000 (5%).

