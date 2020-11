Ascolti Tv 9 novembre 2020, in casa Fiorello Beppe fa il Grande Fratello

Ascolti Tv lunedì 9 novembre 2020. Su Rai1 la prima puntata della fiction Gli Orologi del Diavolo ha conquistato una media di 5.183.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.15 - Grande Fratello Vip 5 è stato seguito da una media di 3.485.000 spettatori pari al 20,1% di share (GF Vip Night di 8 minuti: 1.594.000 e 31.3%). Su Rai3 Report 2.837.000 (10,9%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.253.000 (5,9%). Su Italia 1 Fast and Furious 8 registra 1.354.000 (5,6%). Su Rai2 Kingsman Secret Service 1.122.000 (4,5%). Su La7 Grey’s Anatomy 627.000 (2,5%). Su Tv8 Gomorra 553.000 (2,1%). Sul Nove Riaccendiamo i Fuochi 276.000 (1%). Su Sky la prima di Tolo Tolo compreso l’on demand è stata vista da 711.000 abbonati.

In fascia Access su Canale 5 Striscia la Notizia 5.245.000 (18,4%). Su Rai1 I Soliti Ignoti 5.098.000 (17,9%). Su La7 Otto e Mezzo 2.349.000 (8,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.419.000 (5,1%) nella prima parte e 1.493.000 (5,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.213.000 (4,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.344.000 (4,9%) e Un Posto al Sole 1.795.000 (6,3%). Su Italia1 CSI 1.187.000 (4,2%). Su Tv8 Guess My Age 646.000 (2,3%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 657.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.148.000 (22,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 4.425.000 (19,4%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 1.200.000 (10,5%). Su Italia1 Tiki Taka 351.000 (5,4%).

Nel daytime di Rai1 da segnalare il 17,9% di Storie Italiane, il 16,4% de La Vita in Diretta. Su Tv2000 I Santi 361.000 (5,4%). Al pomeriggio su Canale 5 Uomini e Donne 2.890.000 (21,3%), Pomeriggio Cinque 2.392.000 (17%) nella prima parte, 2.657.000 (16,3%) nella seconda.

