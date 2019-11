Ascolti Tv 9 novembre 2019, tutti abbracciano Maria. Nuovo record

Ascolti Tv sabato 9 novembre 2019. Ancora un boom di ascolti per Tu sì que Vales. Nuovo record con share del 31,54% (il più alto delle 6 stagioni) pari a 5 milioni 683 mila spettatori. Si conferma il programma di intrattenimento più seguito della stagione in tv. Canale 5 brinda in prima serata con il 22,85% di share e 5 milioni 217 mila spettatori di media, in seconda serata con 31,27% di share 3 milioni 750 mila spettatori. Su Rai1 Questione di Karma 2,4 milioni e l’11,5% di share. Su Rai2 NCIS 5,3%, FBI 5,9%. Su Italia 1 Madagascar 4,7%. Su Rai3 Le ragazze 5,6%. Su Rete4 Oliver Twist 3,4%. Su La7 Atlantide 2,4%. Su Tv8 Il Natale di Beth 1,4%. Su Nove Ronin 1,4%. Su Rai 4 Escobar 1,5%.



In fascia Access su Rai 1 I Soliti Ignoti 20,7% con 4,8 milioni. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,3 milioni e 18,4%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 6,2%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 5%. Su La7 Otto e Mezzo 3,8%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 20,8%, su Canale 5 Caduta Libera 20%. Domenica 10 Novembre 2019, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA