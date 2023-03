Ascolti Tv 9 marzo 2023, Che Dio ci Aiuti non stanca mai

Ascolti Tv 9 marzo 2023, in prima serata su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 ha conquistato uan media di 4.085.000 spettatori pari al 22% (primo episodio: 4.258.000 – 20.7%, secondo episodio: 3.900.000 – 23.6%). Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.20 – Grande Fratello Vip 2.719.000 spettatori pari al 20.4% di share (GF Vip Night: 1.141.000 – 28.3%, Live: 747.000 – 20.9%). Su Rai2 L’Uomo sul Treno 769.000 spettatori e 3.9%. Su Italia 1 L’Uomo d’Acciaio 927.000 (5.1%). Su Rai3 – dalle 21.19 alle 22.55 – Splendida Cornice 843.000 (4.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 813.000 e 5.4% di share. Su La7 Piazza Pulita 802.000 (5.3%). Su Tv8 l‘incontro di Conference League Fiorentina-Sivasspor 897.000 e 4.3% (pre e post partita: 713.000 – 3.3%). Sul Nove Metti la Nonna in Freezer ha raccolto 329.000 spettatori con l’1.7%. Su Sky Uno la prima puntata di Pechino Express ha ottenuto 355.000 spettatori con l’1.8%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti 4.595.000 e 22.1%. A seguire Soliti Ignoti 4.816.000 (22.2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.682.000 e 17%. Su Rai2 Tg2 Post 614.000 (2.8%). Su Italia1 NCIS 1.442.000 e 6.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.474.000 (7%), Un Posto al Sole 1.691.000 (7.8%). Su Rete4 Stasera Italia 914.000 (4.3%) e 725.000 (3.3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.621.000 (7.5%). Su Tv8 Uefa Europa League 444.000 e 2.1%. Sul Nove la prima tv di Don’t Forget the Lyrics 625.000 e 2.9%.



Nel Preserale L’Eredità 4.280.000 (24.8%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.436.000 (20.5%).

