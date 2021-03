Ascolti Tv 9 marzo 2021, oltre 6,3 milioni per la Juve. Bertè con Matano solo l'11%

Ascolti Tv 9 marzo 2021. Prima serata: su Canale 5 il match di Champions League Juventus-Porto ha conquistato una media di 6.309.000 spettatori pari al 24,7% di share. Su Rai1 A grande Richiesta Non sono una Signora con Loredana Bertè 2.488.000 e 11% (anteprima dalle 21.35 alle 22.03 con 3.939.000 spettatori e il 13,8%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1.626.000 (7,2%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.388.000 (7,4%). Su Tv8 Harry & Meghan L’esclusiva intervista di Oprah 1.204.000 (4,5%). Su Rete4 Fuori dal Coro 870.000 (4,3%). Su La7 DiMartedì 1.018.000 (4,2%). Su Rai3 #Cartabianca 973.000 (4,1%). Sul Nove Air Force One 421.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.021.000 (17,5%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 4.942.000 (18,1%). Su La7 Otto e Mezzo 2.063.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.420.000 (5,2%) nella prima parte e 1.199.000 (4,1%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.070.000 (3,7%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.451.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.797.000 (6,3%). Su Italia1 CSI Miami 1.422.000 (5%). Su TV8 Guess my Age 628.000 (2,2%). Sul Nove Deal with It Stai al gioco 594.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.390.000 (24,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4.175.000 (19,4%). Alle 20 Tg1: 6.572.000 (25,6%), Tg5: 5.341.000 (20,7%), TgLa7: 1.446.000 (5,6%). Alle 19 Tg3: 2.915.000 (14,3%). Studio Aperto va forte nell’edizione delle 12:30 con 1.719.000 (13%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 946.000 (11,3%). Su Canale 5 il Tg5 473.000 (7,5%). Su Rai2 ottimo risultato per Ti Sento con Pierluigi Diaco 440.000 (5,2%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 449.000 (5,1%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 325.000 (6,7%) nella prima puntata e 229.000 (6,3%) nella seconda. Su Rete4 Streghe verso Nord 203.000 (4,7%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 11:51

