Ascolti Tv 9 marzo 2020, solo chi è andato al supermercato non ha visto Montalbano

Ascolti Tv lunedì 9 marzo 2020. Meno male che c'è Montalbano. Solo chi è andato al supermercato ieri sera non ha visto il Commissario che con l’episodio “Salvo amato, Livia mia”, in onda dalle 22.02 alle 24.09, ha conquistato quasi 9 milioni e 400 mila spettatori, pari al 39% di share. È stato trasmesso dopo l’edizione straordinaria de Tg1 che ha informato 10 milioni e 780 mila spettatori con il 34,4% di share. Su Canale 5 l’Edizione Straordinaria del Tg5 ha registrato oltre 4 milioni e 380 mila (14%). Vista la serata sono andati bene i programmi talk e di informazione. Su Rai2 Tg2 Post con 2 milioni e il 6,6%, su Rete4 Stasera Italia Speciale Coronavirus oltre 2,3 milioni con l’8,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 6,9 milioni e 22,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5,1 milioni e 16,9%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità sfiora i 6 milioni (24,5%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,5 milioni con il 19% di share. In seconda serata su Rai1 Frontiere 23,9%. Bene, nonostante la serata particolare, Tiki Taka (7,6%). Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 11:42

