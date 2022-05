Ascolti Tv 9 maggio 2022, Nero a Metà chiude in bellezza e si stacca dall'Isola che però resta in superficie

Ascolti tv del 9 maggio 2022 in prima serata su Rai1 l’ultima puntata della fiction Nero a Metà con Claudio Amendola è stata seguita da 4.780.000 spettatori pari al 24,8% (primo episodio: 4.983.000 e 23,4% secondo: 4.587.000 e 26.4%). Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.26 – L’Isola dei Famosi 16 ha raggiunto una media di 2.528.000 spettatori pari al 18,8% di share. Su Rai3 Report ha il suo pubblico di fedelissimi (1.518.000 e 7,6%). Su Rete4 Quarta Repubblica 941.000 (6%). Su Rai2 Made in Sud non scavalca la soglia del milione (932.000 spettatori pari al 5,5%). Su Italia 1 Fast and Furious 5 fa di più (1.230.000 e 6,4%). Su La7 la serie Servant of the People 345.000 (1,8%). Su Tv8 La Maschera di Ferro 390.000 (2,2%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie 239.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 l‘anteprima dell‘Eurovision Song Contest 2022 3.792.000 (18,4%), Soliti Ignoti 5.057.000 (23,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.799.000 (17,4%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.464.000 (6,9%). Su Rai3 La Gioia della Musica 1.057.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.516.000 (7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.702.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 985.000 (4,8%) e 852.000 (3,9%). Su Rai2 Tg2 Post 1.085.000 (4,9%). Su Tv8 Celebrity Chef 401.000 (1,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 232.000 (1,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.963.000 (26,1%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 3.102.000 (21,3%).

In Seconda Serata su Rai1 Via delle Storie 786.000 (8,6%). S’è Fatta Notte 349.000 (6,7%). Su Canale 5 Tg5 Notte 629.000 (20,3%). Su Rai2 Restart 257.000 (4,2%). Su Rai 3 bene anche la seconda puntata di Dilemmi, il talk con il cronometro per gli ospiti che almeno non si parlano sopra: 713.000 (5,4%). Su Italia1 Tiki Taka 630.000 (5,8%) e 380.000 (6,9%). Su Rete 4 Motive 192.000 (4,5%).

Nel daytime da segnalare l’appassionante sfida tra la Vita in Diretta su Rai1: 1.413.000 (17,7%)-1.803.000 (19,4%) e Pomeriggio 5: 1.362.000 (16,6%)-1.596.000 (17,2%). Signora e sovrana del pomeriggio resta sempre Maria De Filippi con Uomini e Donne 2.921.000 (28,5%)-2.357.000 (26,7%) e Amici 1.958.000 (23,8%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA