Ascolti Tv 9 giugno 2022, tra tante repliche la freschezza del festival di Radio Zeta. Acuto di Del Debbio

Ascolti del 9 giugno 2022 in prima serata su Rai1 la replica di Don Matteo 12 è stata vista e rivista da una media di 2.880.000 spettatori pari al 17,6% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte in replica 1.959.000 (13,8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.029.000 (8%) supera nettamente Piazzapulita su La7 808.000 (4,6%). Su Rai2 The Good Doctor 989.000 (5,7%). Su Italia1 Hard Kill 933.000 (5,5%). Su Rai3 Il signor Diavolo, film di Pupi Avati, 313.000 (2%). Sul Nove Only Fun Comico Show è visto da 610.000 spettatori (3,7%). Sulla rete generalista Tv8 la diretta del festival-maratona musicale di Radio Zeta, "Future Hits Live" dedicato alla Generazione Z è stato seguito da una media di 275.000 (1,8%), poi ci sono da aggiungere tutti i risultati della diretta streaming sui vari canali.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno in replica 4.113.000 (22,1%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.135.000 (16,8%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.247.000 (6,8%). Su Rai3 Golden Gala Pietro Mennea 1.047.000 (5,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.425.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 868.000 (4,9%) e 866.000 (4,6%). Su Rai2 Tg2 Post 733.000 (3,9%). Su Tv8 Celebrity Chef 326.000 (1,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 307.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.781.000 (28,1%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 2.327.000 (18%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 744.000 (4,6%).

Nel daytime su Canale5 Mattino 5 News 963.000 (21,3%) e 847.000 (21,3%). Pomeriggio5 1.209.000 (15,4%) e 1.342.000 (16,4%) viene superato da Estate in Diretta su Rai1 1.474.000 (17,9%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 605.000 (9,7%). Su Rai2 Anni20Notte 211.000 (2,4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 168.000 (2,7%). Su Canale5 il Tg5 della notte 491.000 (10,3%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 14:05

