Ascolti Tv 9 giugno 2020, Morandi e Conti da brividi ad Assisi

Ascolti Tv martedì 9 giugno 2020. Su Rai1 Gianni Morandi e Carlo Conti Con il Cuore Nel nome di Francesco hanno emozionato 3,2 milioni di spettatori pari al 14,2% di share. Un Morandi da brividi si è esibito sul palco senza pubblico della Basilica. Su Canale 5 la serie La Cattedrale del Mare va vicino ai 2,4 milioni di media (11,2%). Su Italia 1 Le Iene Show sfiorano i 2 milioni con l’11,1%. Così i talk, tutti intorno al 5% di share e oltre il milione di media spettatori: su Rete4 Fuori dal Coro migliore media share (5,9%) ma minor numero di media spettatori. Su La7 DiMartedì 5,8% (primo tra i tre con la media spettatori). Su Rai3 #Cartabianca 5,2%. Così invece gli altri programmi in prima serata. Su Rai2 La Fuitina sbagliata 6,1%. Su Tv8 Quantum of Solace 3,1%. Su Iris I Trecento di Fort Canby 2%. Su Real Time Primo Appuntamento 2,2%. Sul Nove L’Acchiappadenti 1,6%. Su Sky Uno EPCC, con Cattelan che presenta la nuova giuria di X Factor: 0,5%.



In fascia Access Prime Time bene l’anteprima di Vasco, la Tempesta Perfetta che su Rai1 registra una media di 4,5 milioni con il 18,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia stesso pubblico e 17,7%. Su La7 Otto e Mezzo 1.990.000 (8%), su Rete4 Stasera Italia 1.223.000 (5%) nella prima parte e 1.391.000 (5,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.258.000 e 4,9%. Su Italia1 CSI 3,5%. Su Rai3 Geo Vacanze Italiane 3,9% e VoxPopuli 3,1%. Su Tv8 la replica di Guess my Age 2,1%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco in replica 1,6%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità va vicino ai 4 milioni (22,4%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! scende sotto i 3 milioni (2,8) con il 16,7% di share. In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 9,6%. Tg5 Notte 4,2%. Su Rai2 Striminzitic Show con Renzo Arbore 3,6%. Su Rai 3 il Tg3 LineaNotte 5,1%. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 11:46

