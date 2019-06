Ascolti Tv 9 giugno 2019, Cristiano Ronaldo bacia la Coppa ma non buca il video. Bene il Gp anche in differita

Ascolti Tv di domenica 9 giugno 2019. Su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda è stata vista da una media di poco inferiore ai 3 milioni di spettatori pari al 14,2% di share. È andata bene su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te con 2 milioni e mezzo di spettatori e il 12,9%. Su Tv8 il Gran Premio del Canada in differita 10,1%. Su La7 Non è l’Arena 6,6%. Su Rai2 NCIS 6,6%. A seguire Elementary 5,6%. Su Italia1 La Furia dei Titani 5,2%. Su Rai3 Che Storia è la Musica, con Ezio Bosso 5,3%. Su Rete4 #CR4 La Repubblica delle Donne – I migliori mesi della mia vita 3%. Sul Nove l’episodio in prima tv di Little Big Italy 2,1%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 3 milioni e il 15%. Su Italia1 CSI 4,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 3,8%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 21,8%, su Canale 5 Caduta Libera 17,9%. Lunedì 10 Giugno 2019, 10:59

