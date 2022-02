Ascolti Tv 9 febbraio 2022, vincono il Milan e Canale5

Ascolti del 9 febbraio 2022. In prima serata su Canale5 la partita di Coppa Italia Milan-Lazio è stata vista da una media di 4.642.000 spettatori e 19,4% di share. Su Rai1 la prima tv del film Cosa mi lasci di te 2.892.000 (13,7%). Su Rai2 The Good Doctor quinta stagione 1.093.000 (4,4%) e The Resident quarta stagione 872.000 (4%). Su Italia1 il ritorno de Le Iene con i nuovi conduttori Teo Mammucari e Belen Rodriguez 1.408.000 (8,9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.307.000 (11,6%). Su Rete4 Zona Bianca 939.000 (5,6%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 505.000 (3,2%). Su Iris il film Prova a Prendermi 423.000 (2,1%). Su Tv8 4 Hotel 377.000 (1,9%). Sul Nove Amiche da morire 340.000 (1,6%). Su SkyUno Italia’s Got Talent 201.000 abbonati (0,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.516.000 (21,71%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.990.000 (16,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.413.000 (5,8%). Un Posto al Sole 1.845.000 (7,3%). Su Italia1 NCIS 1.377.000 (5,5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.620.000 (6,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.162.000 (4,7%) e 981.000 (3,8%). Su Rai2 Tg2 Post 775.000 (3%). Su Tv8 Guess My Age 376.000 (1,5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 380.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.009.000 (24,7%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4.174.000 (21,2%). Su Rai2 Cerchi Azzurri 442.000 (2,4%).

Nel daytime pomeriggio su Rai1: Oggi è Un Altro Giorno 1.813.000 (14,3%), Il Paradiso delle Signore 2.140.000 (19,6%), La Vita in Diretta 2.134.000 (18,6%) e 2.579.000 (19,1%). Su Canale5 Uomini e Donne 2.786.000 (23,3%) e 2.287.000 (20,8%), Amici 2.002.000 (18,4%). Pomeriggio Cinque 1.758.000 (15%) e 2.293.000 (16,8%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 966.000 (11,7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 643.000 (8,6%). Su Canale 5 Coppa Italia Live 1.227.000 (7,4%). Su Rai2 Restart 345.000 (2,8%).

