Ascolti Tv 9 dicembre 2019, I Medici non sono Montalbano e dimezzano la dote di Amadeus

Ascolti Tv lunedì 9 dicembre 2019. Su Rai1 la fiction I Medici 3 Nel Nome della Famiglia è stata seguita da una media di 3,8 milioni di spettatori pari al 17,5% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso oltre 2 milioni di media e 12,9%. Su Rai2 l’ultima puntata di Maledetti Amici Miei 3,6%. Su Italia 1 la prima tv di Pirati dei Caraibi La vendetta di Salazar 8,5%. Su Rai3 Report 7,3%. Su Rete4 Quarta Repubblica 6,9%. Su La7 Grey’s Anatomy 2,8%. Su Tv8 007 Skyfall 2,5%. Sul Nove Pizza Hero La Sfida dei Forni 1,6%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti di Amadeus superano i 6 milioni di media (22,2%) con il picco di 7,5 milioni in chiusura. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,6 milioni di media e 17,2%. Su Rai2 Tg2 Post 3,2%. Su Italia1 CSI Miami 5,1%. Su Rai3 Non ho l’età 5% e Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia (4,9%). Su La7 Otto e Mezzo 7,4%. Su Tv8 Guess My Age 2,5%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 1,7%.



Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5,3 milioni (25,5%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 3,3 milioni (16,5%).

