Ascolti Tv 9 aprile 2020, dopo Zingaretti c'è un altro san Luca per Rai1: è Argentero. Messa e Rosario fanno decollare Tv2000

Ascolti Tv giovedì 9 aprile 2020. Chiamarsi Luca porta bene alle fiction Rai. Dopo Zingaretti ecco Argentero. Va forte su Rai1 la fiction Doc Nelle Tue Mani vista da quasi 8,3 milioni di media spettatori pari al 30,7% di share (primo episodio: 8,5 milioni e 28,9%; secondo 8,1 milioni 32,7%). Su Canale 5 I Pirati dei Caraibi La Maledizione del Forziere Fantasma sfiora i 2 milioni e mezzo con il 10,1% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio 6,5% di share. Su La7 Piazza Pulita 5,7%. Su Italia 1 The Departed Il Bene e il Male 4,9%. Su Rai2 Captain America Il primo vendicatore 3,8%. Su Rai3 Napoli Milionaria 2,2%. Su Tv8 La Notte dei Record l’1,8%. Sul Nove Tutto Tutto Niente Niente l’1,4%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica de Soliti Ignoti 6,2 milioni e 20,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia oltre 5,4 milioni e 18%. Su La7 Otto e Mezzo 2,7 milioni (8,9%). Su Rete4 Stasera Italia 5,2%. Su Rai2 Tg2 Post 5,1%. Nel preserale su Rai1 la replica de L’Eredità 4,5 milioni (18,8%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 4,4 milioni (18.7%). Nella giornata da segnalare il boom di Porta a Porta nella seconda serata di Rai1, seguito da una media superiore ai 2 milioni con il 16,2% di share. Sempre seguitissimi gli appuntamenti religiosi di Tv2000: la Messa Coena Domini 13,1% con oltre 2,5 milioni. Tra le 18 e le 21 Tv2000 è la quarta rete più vista in Italia. Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 11:49

